В Литве на дороге столкнулись бронетранспортеры США, 13 пострадавших - ФОТО

Авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11 часов утра, когда бронетехника двигалась колонной. В результате инцидента 13 человек получили ранения.

Как сообщает Delfi, по предварительным данным один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что и стало причиной столкновение.

Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на Прикарпатье в среду вечером, 6 июня, пассажирский автобус столкнулся и авто. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Более десяти пострадавших доставили в больницу.