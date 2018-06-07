21:59 07.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Литве на дороге столкнулись бронетранспортеры США, 13 пострадавших - ФОТО

В Литве четверг, 7 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров Соединенных Штатов Америки.

В Литве на дороге столкнулись бронетранспортеры США, 13 пострадавших - ФОТО

Авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11 часов утра, когда бронетехника двигалась колонной. В результате инцидента 13 человек получили ранения.

Как сообщает Delfi, по предварительным данным один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что и стало причиной столкновение.

Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на Прикарпатье в среду вечером, 6 июня, пассажирский автобус столкнулся и авто. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Более десяти пострадавших доставили в больницу.


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