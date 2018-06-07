В Киеве с Берестейского путепровода кусок бетона упал прямо на автомобиль – ФОТО

Об этом сообщается в паблике Киев.Оперативный.

Как отметили в издании, пассажир авто сильно травмирован, его госпитализировали с серьезной травмой руки.

По информации полиции, уже установлено, что фрагмент бетонной плиты не является частью конструкции моста – его сбросили вниз хулиганы.

В данное время, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода. Отмечается, что на проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода.