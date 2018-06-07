В Киеве произошла страшная авария, машину разорвало на части – ФОТО

В ночь на четверг, седьмое июня, в столице произошло пьяное дорожно-транспортное происшествие на улице Святошинской. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что автомобиль Volkswagen Passat ехал в сторону ж/д станции "Святошинская", однако водитель не справился с управлением слетел с дороги и протаранило бетонный столб. В результате сильного удара машину разорвало, обломки разлетелись в радиусе 20 метров.
Известно, что на момент аварии в машине находились три человека. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, у других пассажиров легкие травмы.
К слову, все пассажиры были в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.