В Киеве произошла страшная авария, машину разорвало на части – ФОТО

Отмечается, что автомобиль Volkswagen Passat ехал в сторону ж/д станции "Святошинская", однако водитель не справился с управлением слетел с дороги и протаранило бетонный столб. В результате сильного удара машину разорвало, обломки разлетелись в радиусе 20 метров.

Известно, что на момент аварии в машине находились три человека. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, у других пассажиров легкие травмы.

К слову, все пассажиры были в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.