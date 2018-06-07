В Днепре чиновник погорел на взятке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что за решение вопроса о согласовании проектов землеустройства и установлению границ земель водного фонда, директор предприятия требовал взятку от представителя судоходной компании 12 тыс. долларов США.

Как утверждал злоумышленник, что он может повлиять на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины и помочь в данном вопросе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.