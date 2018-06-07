12:38 07.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах произошел взрыв возле здания СБУ

Сегодня утром, седьмого июня, в Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ. Об этом сообщают местные СМИ.

В Черновцах произошел взрыв возле здания СБУ

Отмечается, что улица где произошел инцидент полностью перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.

Правоохранители выяснили, что это не взрывчатка, а мыло в обертке, которое кто-то выбросил в мусорник. Прохожие подумали, что это взрывчатка и вызвали полицию.

Добавим, в последние время ежедневно поступают ложные сообщения о минированиях зданий во Львове и Харькове.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.


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