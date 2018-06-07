В Черновцах произошел взрыв возле здания СБУ

Сегодня утром, седьмого июня, в Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что улица где произошел инцидент полностью перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.
Правоохранители выяснили, что это не взрывчатка, а мыло в обертке, которое кто-то выбросил в мусорник. Прохожие подумали, что это взрывчатка и вызвали полицию.
Добавим, в последние время ежедневно поступают ложные сообщения о минированиях зданий во Львове и Харькове.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.