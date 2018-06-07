В Черновцах произошел взрыв возле здания СБУ

Отмечается, что улица где произошел инцидент полностью перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.

Правоохранители выяснили, что это не взрывчатка, а мыло в обертке, которое кто-то выбросил в мусорник. Прохожие подумали, что это взрывчатка и вызвали полицию.

Добавим, в последние время ежедневно поступают ложные сообщения о минированиях зданий во Львове и Харькове.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.