На Прикарпатье автобус попал в аварию, погибла женщина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Более десяти пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Ивано-Франковской области, трагедия произошла около пяти часов вечера в селе Майдан Тисменицкого района.

Предварительно установлено, что на дороге Стрый-Черновцы водитель рейсового автобуса, направляясь по маршруту Ивано-Франковск-Калуш, выехал на встречную полосу, где столкнулся с груженным песком ЗИЛ-130, который собирался поворачивать.

В результате столкновения грузовик перевернулся сразу, в то время как автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров тоже перевернулся.

Скорая помощь также увезла с травмами пострадавшую пассажирку автобуса 1987 года рождения.

Вместе с тем спасти ее не удалось, женщина умерла в больнице.

На месте ДТП работают следователи, эксперты и спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тисменицком районе Ивано-Франковской области на рельсах железной дороги погиб человек после того, как на него наехал состав пассажирского поезда.