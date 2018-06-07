На границе с Россией обнаружили подземный трубопровод - ФОТО

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, седьмого июня.

Так, накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, который возможно был оборудован через государственную границу на территорию РФ в Волчанском районе.

Пограничники отдела "Волчанск" совместно с оперативниками сразу же выяснилось на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров. Он был оснащен на поле, усеянном зерновыми культурами.

Как отметили пограничники, вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления лиц, причастных к использованию этого трубопровода.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против энергетических компаний Германии, а также других европейских стран, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".