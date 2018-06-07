10:58 07.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена

На востоке Украины в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена

Отмечается, что в связи с продолжением боевых действий вечером шестого июня, была обесточена Донецкая фильтровальная станция​​.

Однако, в пресс-службе КП Компания Вода Донбасса сообщили, что сейчас решается вопрос об эвакуации персонала станции, который находится на ДФС уже двое суток.

Накануне также сообщалось о том, что в ОБСЕ передумали усиливать миссию на Донецкой фильтровальной станции из-за длящихся обстрелов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в районе Донецкой фильтровальной станции под Авдеевкой боевики затеяли мощный бой. Персонал станции всю ночь прятался в бомбоубежище. По данным ведомства, по предварительным данным судя по взрывам, есть попадание в помещение. В течение последних двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса.


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