Отмечается, что в связи с продолжением боевых действий вечером шестого июня, была обесточена Донецкая фильтровальная станция​​.

Однако, в пресс-службе КП Компания Вода Донбасса сообщили, что сейчас решается вопрос об эвакуации персонала станции, который находится на ДФС уже двое суток.

Накануне также сообщалось о том, что в ОБСЕ передумали усиливать миссию на Донецкой фильтровальной станции из-за длящихся обстрелов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в районе Донецкой фильтровальной станции под Авдеевкой боевики затеяли мощный бой. Персонал станции всю ночь прятался в бомбоубежище. По данным ведомства, по предварительным данным судя по взрывам, есть попадание в помещение. В течение последних двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачки воды на шахтах Донбасса.