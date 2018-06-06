В Страсбурге прогремел взрыв, пострадали 11 человек

В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.

Как сообщает на Le figaro, взрыв произошел в зернохранилище компании Silostra, расположенном в Пор дю Рейн. По словам пожарных люди получили повреждения различной степени, в том числе. После взрыва на месте инцидента начался пожар.

Спасательные службы немедленно отправились на место происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио в ресторане Bombay Bhel произошел взрыв. Об этом сообщает местный сайт CityNews. Отмечается, что в результате сильнейшего взрыва по меньшей мере пострадало около 15 человек.