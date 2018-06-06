10:58 06.06.2018 | Происшествия | Новости
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В России в аварию попал микроавтобус с украинцами

В Тульской области пассажирский микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В России в аварию попал микроавтобус с украинцами

Согласно словам работников правоохранительных органов, на трассе столкнулись микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик Hino. В результате ДТП пострадали три человека.

Как известно, в микроавтобусе находилось находилось 16 человек, все они – граждане Украины. Пострадавших госпитализировали в Ефремовскую районную больницу.

У пострадавших ушибы, травмы головы и позвоночника. В ближайшие часы после оказания медицинской помощи они будут отпущены из больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах, которые размещаются в Киевской области в следствие  дорожно-транспортного происшествия транспортное средство слетело с моста. Очевидцы серьезной аварии заявляют, что легковой автомобиль стремительно набирал и так уже недопустимую.


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