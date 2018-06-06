11:57 06.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100196052:labazovych

В Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль - ВИДЕО

Сегодня ночью, 6 июня, в Одессе водитель в нетрезвом состоянии во время беседы с полицией разбил топором собственный автомобиль. Об этом сообщили в патрульной  полиции, опубликовав видео с места происшествия.

В Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль - ВИДЕО

Как отмечается, на линию 102 поступило сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2106, который управлял машиной пяный водитель. Так, спустя несколько минут стражи порядка остановили злоумышленника на улице Атамана Головатого.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 38-летний мужчина не стал отрицать, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения. Оказалось, что результат на состояние опьянения оказался положительным - 0,73 промилле.

Также полицейские подчеркнули, что пока они составляли протокол, мужчина стал вести себя агрессивно.

"Достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров, нарушитель остановился", - отметили в полиции.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.


Поделиться
Читайте также:
 
Закон об Антикоррупционном суде примут с учетом требований МВФ Наличный доллар в среду набрал две копейки Эксклюзив: Внедрение зеленых технологий облегчает привлечение инвесторов, — Л.Циганок Суд начал рассмотрение дела Януковича о госизмене - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив