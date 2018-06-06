В Одессе пьяный водитель разбил топором собственный автомобиль - ВИДЕО

Сегодня ночью, 6 июня, в Одессе водитель в нетрезвом состоянии во время беседы с полицией разбил топором собственный автомобиль. Об этом сообщили в патрульной полиции, опубликовав видео с места происшествия.
Как отмечается, на линию 102 поступило сообщение о водителе автомобиля ВАЗ-2106, который управлял машиной пяный водитель. Так, спустя несколько минут стражи порядка остановили злоумышленника на улице Атамана Головатого.
По словам сотрудников правоохранительных органов, 38-летний мужчина не стал отрицать, что употреблял алкогольные напитки и согласился пройти освидетельствование на определение состояния опьянения. Оказалось, что результат на состояние опьянения оказался положительным - 0,73 промилле.
Также полицейские подчеркнули, что пока они составляли протокол, мужчина стал вести себя агрессивно.
"Достал топор из багажного отделения и начал крушить собственную машину. Только после уговоров, нарушитель остановился", - отметили в полиции.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.