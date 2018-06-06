20:32 06.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Лондоне горит отель

В центре Лондона в среду, 6 июня, вспыхнул крупный пожар в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental.

В Лондоне горит отель

Здание находится в фешенебельном районе Найтсбридж. Как сообщила пожарная служба британской столицы в своем Twitter, пожар начался в лондонском районе Найтсбридж.

На месте происшествия работают 20 пожарных расчетов и 120 пожарных. Причины возгорания пока не установлены. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во французском городе Страсбурге в среду, 6 июня, на зернохранилище прогремел взрыв. В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.


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