В Лондоне горит отель

Здание находится в фешенебельном районе Найтсбридж. Как сообщила пожарная служба британской столицы в своем Twitter, пожар начался в лондонском районе Найтсбридж.

На месте происшествия работают 20 пожарных расчетов и 120 пожарных. Причины возгорания пока не установлены. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во французском городе Страсбурге в среду, 6 июня, на зернохранилище прогремел взрыв. В результате инцидента, пострадали по меньшей мере 11 человек. При этом трое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.