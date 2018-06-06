19:30 06.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии произошел оползень, есть погибшие

На северо-восточной части Индии произошла катастрофа природного характера, в результате которой ушли уз жизни люди, проживающие на этой территории.

В Индии произошел оползень, есть погибшие

Об этом сообщает Xinhua.

Правоохранительные службы индийского штата Мизорам были приведены в реагирование в результате схода оползня. Согласно последним данным, жизни десяти пострадавших человек так и не удалось спасти.

Оползень произошел в населенном пункте Лунглеи. Специалисты считают, что катастрофа была вызвана сильными дождями, которые на днях покрывали эту местность. Команда быстрого реагирования и сотрудники медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия. На территории дежурят спасатели.

Оползни часто случаются на севере и северо-востоке Индии в сезон муссонов с июля по сентябрь, а также в предмуссонный месяц - июнь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", индийский штат Уттар Прадеш накрыл разрушительный песчаный шторм.


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