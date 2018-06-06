07:45 06.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Гватемале вновь произошло извержение вулкана, есть жертвы

В Гватемале, где накануне проснулся вулкан Фуэго, произошло новое извержение.

В Гватемале вновь произошло извержение вулкана, есть жертвы

По состоянию на утро среды, 6 июня, число погибших взросло до 75 человек. При этом 200 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Reuters, из вулкана вытекает горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет. Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию.

Напомним, Фуэго является одним из нескольких действующих вулканов среди 34 в Центральной Америке. Он находится вблизи города Антигуа, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пережившего несколько крупных извержений.

Как сообщал УРА-Информ, количество жертв, в результате извержени вулкана Фуэго в Гватемале, по состоянию на утро вторника, 5 июня, достигло 65 человек. Спасатели продолжают искать пропавших без вести.


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