В ГосЧС назвали эпицентр пожара в зоне отчуждения

К тушению привлечены самолеты, которые сбросили почти сто тонн воды. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авиацией произведено 25 сбросов из них самолетами АН-32П совершено восемь сбросов воды, вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что очаг пожара сухой травы находится вблизи села Копачи. По словам руководителя пресс-службы управления ГосЧС в Киевской области Виктории Рубан, сейчас на месте работают дозиметристы - радиационный фон в норме, официально заявляем. Лес не горит - горит трава, - заверила она.

При этом Рубан добавила, что район повышенного радиационного содержания "Рыжий лес" находится на расстоянии около четырех километров от места пожара, однако ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 24.1 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 июня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы и теперь площадь пожара достигла десяти гектаров, перевернувшись на лес.