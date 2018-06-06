В Чернобыльской зоне продолжают тлеть отдельные очаги возгорания

К тушению возгорания привлечено 35 единиц техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единицы техники и 130 человек.

Стоит отметить, что авиацией ГСЧС в районе села Копачи с начала работ совершено 27 сбросов, из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Также отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, где во вторник утром, 5 июня, произошло возгорание сухой травы, всецело контролируемая.

Ситуация - под полным контролем, - заверил он, добавив, что специальные службы применяют все необходимые средства. Радиационный фон - безопасен, в Киеве и в самом Чернобыле, в том числе на площадке Чернобыльской АЭС, он значительно ниже допустимых отметки поэтому волноваться не стоит, - подытожил премьер.