В Чернобыле горит не лес, а подстилка - ГосЧС

Огонь пока не удалось локализовать. Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Государственной службы о чрезвычайным ситуациям, в районе ЧАЭС горит не лес, а лесная подстилка.

Авиация спасателей уже сбросила около 86 тонн воды. На месте событий работают два самолета АН-32П и вертолет Ми-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлекли 126 человек и 29 единиц техники.

По состоянию на десять часов вечера площадь пожара отдельными очагами составляет около шести гектаров, - рассказали в спасательном ведомстве.

В то же время в Минэкологии сообщают, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния ГСП Экоцентр в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в две минуты. На данный момент система переведена в режим ЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС, где во вторник утром, 5 июня, произошло возгорание сухой травы, всецело контролируемая.