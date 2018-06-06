Политзаключенный Балух за время голодовки потерял 30 кг веса

Отмечается, что уже 2,5 месяца Балух продолжает голодать, он потерял 30 килограммов веса.

Добавим, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины выдвинуло очередное требование допустить украинских докторов к осужденному на временно оккупированной территории полуострова Крым украинскому активисту Владимиру Балухе.