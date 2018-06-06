15:49 06.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Политзаключенный Балух за время голодовки потерял 30 кг веса

Украинский активист Владимир Балух, который 80-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО, уже потерял 30 кг веса. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила адвокат Ольга Динзе.

Политзаключенный Балух за время голодовки потерял 30 кг веса

Отмечается, что уже 2,5 месяца Балух продолжает голодать, он потерял 30 килограммов веса.

Добавим, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек.

Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство иностранных дел Украины выдвинуло очередное требование допустить украинских докторов к осужденному на временно оккупированной территории полуострова Крым украинскому активисту Владимиру Балухе.


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