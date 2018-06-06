10:19 06.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла уголовное производство по случаю пожара в Чернобыльской зоне

По факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции открыто уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по случаю пожара в Чернобыльской зоне

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области в Facebook.

Отмечается, что за уничтожение лесных массивов открыто уголовное производство УК Украины.

В настоящее время там работают подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, правоохранители обеспечивают порядок и пропускной режим. В данное время на месте инцидента проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ" Чернобыльской зоне наблюдаются отдельные очаги возгорания и задымления на площади около пяти гектаров. К тушению возгорания привлечено 35 единиц техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единицы техники и 130 человек.


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