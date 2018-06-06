Около 200 человек пропали без вести после извержения вулкана в Гватемале

Об этом рассказал руководитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Серхио Кабаньяс, передает CNN.

Как отмечается, на сегодняшний день найдены 75 тел погибших, из них опознаны пока останки только 23 человек. При этом, неопознанные останки семерых детей будут доставлены в США для проведения генетической экспертизы.

Власти Гватемалы предупреждают о вероятном повторном извержении вулкана. Жителям ближайших к Фуэго деревень рекомендовано покинуть зону стихийного бедствия.

Кстати, последствия удара стихии затронули более 1,7 млн человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые за 250 лет на японском острове Кюсю в пятницу утром, 20 апреля, проснулся вулкан Ио Яма.