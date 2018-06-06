Южную часть Китая затронул сильный тайфун

Об этом сообщает Синьхуа.

Китайские спецслужбы зафиксировали стремительное изменение положения на водной территории провинции Гуандун на юге государства. Люди в панике бежали от разворачивающегося катаклизма.

Специалисты зафиксировали, что максимальная сила ветра около центра тайфуна равнялась восьми баллам. Таким образом скорость воздушных горизонтальных порывов составила 20 метров в секунду.

Согласно подсчетам метеорологов, это уже четвертый по счету тайфун в Китае за текущий год. На месте происшествия дежурят правоохранительные и спасательные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажутся от жесткой протекционистской политики.