Винницкую область засыпало градом

Стихия бушевала недолго. Вместе с тем град был сильным. Как сообщают местные СМИ, сначала в области пошел дождь. Потом обильный град ледяными шариками засыпал сразу несколько сел.

На холодной земле градины не успевали таять и поверхность покрылась белым слоем.

При этом в селе Лукашевка Литинского района град собирали даже лопатами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львов в понедельник, 4 июня, накрыла сильная гроза с градом. В результате непогоды в городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады,в районе Цитадели падали ветки, но там не повреждено никакого объекта.