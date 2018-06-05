23:49 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Винницкую область засыпало градом

Несколько сел в Винницкой области во вторник, 5 июня, засыпало градом.

Винницкую область засыпало градом

Стихия бушевала недолго. Вместе с тем град был сильным. Как сообщают местные СМИ, сначала в области пошел дождь. Потом обильный град ледяными шариками засыпал сразу несколько сел.

На холодной земле градины не успевали таять и поверхность покрылась белым слоем.

При этом в селе Лукашевка Литинского района град собирали даже лопатами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львов в понедельник, 4 июня, накрыла сильная гроза с градом. В результате непогоды в городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады,в районе Цитадели падали ветки, но там не повреждено никакого объекта.


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