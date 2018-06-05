В Запорожье на троллейбус упало дерево, пострадали пассажиры - ФОТО

В результате инцидента два пассажира получили травмы. Как сообщает местное издание 061, авария произошла в центре города на бульваре Шевченко.

Троллейбус следовал по маршруту №13. Внезапно на него упало дерево. При этом дерево рухнуло во время движения городского транспорта. На момент аварии в салоне троллейбуса находились 15 пассажиров.

Мужчина получил вывих плеча, у женщины перелом бедра. Как отмечается, авария произошла на бульваре Шевченко сегодня утром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бердянске во вторник, 5 июня, грузовой автомобиль с санбочкой протаранил ВАЗ 21-09. В результате аварии травмы получили четверо людей. Как сообщает местная полиция, авария произошла около пяти часов вечера на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальная.