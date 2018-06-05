В столице полицейские задержали владельцев нарколаборатории - ВИДЕО, ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Во время реализации оперативной информации о незаконном производстве психотропных веществ следователи Подольского управления полиции совместно с работниками управления противодействия наркопреступности задержали 27-летнего организатора и его 26-летнего сообщника. Сотрудники полиции изъяли около 100 граммов амфетамина, прекурсоры, оборудование для изготовления наркотиков и 50 патронов.

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Также прописана статья за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначены необходимые экспертизы, после проведения которых действия лиц будет соответственно квалифицированно и решен вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Торецке в Донецкой области сотрудники Национальной полиции ликвидировали нарколабораторию.