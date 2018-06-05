15:54 05.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше украинец пьяным разъезжал по пирсу

Правоохранители Гданьска задержали украинца, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсу. Об этом сообщает Польское радио.

В Польше украинец пьяным разъезжал по пирсу

Как отметил правоохранители, 21-летний украинец был настолько пьяным, что обвинение ему предъявили после того, как молодой человек полностью отрезвел.

Известно, что во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание.

Задержанному будет запрещено в течение трех лет управлять автомобилем. Кроме того, ему придется заплатить пять тыс. злотых штрафа, это почти 36 тысяч гривен в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Варшаве на кольцевой развязке попали в дорожно-транспортное происшествие десять украинских студентов, которые ехали в одном легковом автомобиле, возвращаясь под утро с вечеринки на реке Висла.


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