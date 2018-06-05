В Одесской области стреляли в депутата горсовета

54-летний пострадавший с телесными повреждениями в виде ранения бедра был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, нападение произошло около часа ночи возле дома депутата Черноморского горсовета. К его автомобилю подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил из травматического оружия через открытое водительское окно. После выстрелом злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту начато уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция разыскивает лицо, совершившее правонарушение.

Вместе с тем местные журналисты утверждают, что ранения получил депутат Сергей Червачев, который возглавляет земельную комиссию Черноморского горсовета и является крупным бизнесменом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 5 июня, в городе Кропивницкий прогремел взрыв. Тут около часу ночи на пороге банка сработала взрывчатка. К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в результате действия взрывчатки были повреждены стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительным техническим повреждениям также подверглись припаркованные неподалеку легковые авто.