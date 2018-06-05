11:59 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком возле банка прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на вторник, 5 июня, в городе Кропивницкий прогремел взрыв.

В Кропивницком возле банка прогремел взрыв - ФОТО, ВИДЕО

Тут около часу ночи на пороге банка сработала взрывчатка. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в результате действия взрывчатки были повреждены стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительным техническим повреждениям также подверглись припаркованные неподалеку легковые авто.

Правоохранители сейчас расследуют обстоятельства повреждения фасада.

Событие квалифицированно как хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник, 4 июня, неизвестных из гранатомета обстрелял ритуального бюро возле Байкового кладбища. К счастью никто из людей в результате инцидента не пострадал. Как сообщает пресс-службы столичной полиции Киева, утром поступило сообщение о похожем за взрыв звуке на улице Волжской Голосеевского района.


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