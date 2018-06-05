В Киевской области задержали военного на взятке за включение в миротворческую миссию - ФОТО

Об этом спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко написал на своей страничке в Facebook.

Как выяснила военная прокуратура, менеджер в мае 2018 года потребовал от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 25 000 гривен за призыв на военную службу и включение его в состав подразделений Вооруженных сил Украины в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго.

Установлено, что сумму взятки он получил двумя частями. Соответствующую взятку правоохранители конфисковали. Кроме того, сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения.