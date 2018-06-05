13:59 05.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Казани горел торговый центр - ВИДЕО

В российском городе Казань во вторник, 5 июня, вспыхнул пожар в торговом центре "Порт".

В Казани горел торговый центр - ВИДЕО

Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального центра Министерства чрезвычайным ситуаций России, из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым. В настоящее время спасатели тушат огонь по второму номеру сложности из пяти существующих.

Из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было, так как он еще не открылся. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 1 апреля, горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области. Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.


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