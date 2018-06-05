В Израиле предотвращено покушение на премьера Нетаньяхе

Об этом сообщает издание Haaretz.

В ходе спецоперации был арестован 30-летний мужчина из лагеря Шуафат (лагерь предназначен для содержания палестинских беженцев) по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ. Имена еще двоих арестованных подозреваемых не сообщаются. У Рашдэ израильское гражданство, до этого он отбывал тюремный срок по обвинению в террористической деятельности.

По информации службы безопасности, террористическая группа управлялась из Сирии организацией Народный фронт освобождения Палестины - главное командование, признанное террористическим в ряде стран (Канада, США и государства-члены ЕС). К внедрению этого плана террористическая ячейка также планировала привлечь исполнителей из Иордании.

Участники никогда не встречались, не получали денег от организаторов теракта и не успели приобрести оружие, так как арест был произведен на начальном этапе планирования атаки. Рашдэ планировал совершить нападение на здание недавно открытого американского посольства в Иерусалиме, а также на здание, где проживали представители Канады, которые занимаются обучением палестинских сил безопасности на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", истребители Армии обороны Израиля в очередной раз провели бомбардировку позиций террористической организации ХАМАС в секторе Газа.