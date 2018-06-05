07:29 05.06.2018 | Происшествия | Новости
100195908:Polishuk

В Гватемале вновь возросло число погибших из-за извержения вулкана - ФОТО

Количество жертв, в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, по состоянию на утро вторника, 5 июня, достигло 65 человек.

В Гватемале вновь возросло число погибших из-за извержения вулкана - ФОТО

Спасатели продолжают искать пропавших без вести. Как сообщает The Washington post, ссылаясь на спасательные службы, число погибших не окончательное, оно еще будет расти. Вместе с тем директор Национального института судебных наук Фануэль Гарсия сообщил, что на данный момент восстановлено 62 тела, и 13 из них были идентифицированы.

Он также подчеркнул, что на протяжении многих лет вулкан Фуэго регистрировал ряд незначительных извержений и тогда не производилось никаких эвакуаций. Ученые считали, что активность вулкана снижается.

Вместе с тем нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны. Местные власти эвакуировали более двух тысяч человек.

Напомним, в Гватемале в ночь на понедельник, 4 июня, началось мощное извержение вулкана Фуэго.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер понедельника местные власти говорили о 56 погибших в результате стихийного бедствия.


Поделиться
Читайте также:
 
Станет ли коррупционный суд в Украине трибуналом для коррупционеров... Над Африкой взорвался двухметровый астероид - ВИДЕО В Одесской области среди нацгвардейцей произошла вспышка кори Прокуратура закончила расследование дела об убийстве Окуевой
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив