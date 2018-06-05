В Гватемале вновь возросло число погибших из-за извержения вулкана - ФОТО

Спасатели продолжают искать пропавших без вести. Как сообщает The Washington post, ссылаясь на спасательные службы, число погибших не окончательное, оно еще будет расти. Вместе с тем директор Национального института судебных наук Фануэль Гарсия сообщил, что на данный момент восстановлено 62 тела, и 13 из них были идентифицированы.

Он также подчеркнул, что на протяжении многих лет вулкан Фуэго регистрировал ряд незначительных извержений и тогда не производилось никаких эвакуаций. Ученые считали, что активность вулкана снижается.

Вместе с тем нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны. Местные власти эвакуировали более двух тысяч человек.

Напомним, в Гватемале в ночь на понедельник, 4 июня, началось мощное извержение вулкана Фуэго.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер понедельника местные власти говорили о 56 погибших в результате стихийного бедствия.