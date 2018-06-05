12:22 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области жилой дом забросали гранатами – ФОТО

В городе Лиман Донецкой область в ночь на пятое июня, неизвестные бросили три гранаты в жилой дом, где проживает четверо человек. Об этом говорится в собщении полиции области.

В Донецкой области жилой дом забросали гранатами – ФОТО

Как сообщил 36-летний житель дома, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.

На месте инцидента повреждены окна дома и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

В данное время полиция проводит мероприятия для установления личности злоумышленников и их задержанию. Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Майорск Донецкой области боевики открыли огонь по жилых домах. Как отмечается, первые выстрелы по поселку были обнаружены около 24:00. Известно, что в результате обстрела повреждено три жилых дома, по предварительной информации, пострадавших нет.


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