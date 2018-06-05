В Бердянске грузовик протаранил легковушку, в больницу попала вся семья - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии травмы получили четверо людей. Как сообщает местная полиция, авария произошла около пяти часов вечера на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальная.

По предварительной информации, водитель "девятки" не пропустил грузовик, который двигался по главной дороге.

Скорая помощь увезла пассажиров и водителя легковушки - двое взрослым и двое детям. При этом больше всех пострадала женщина, сидевшая спереди на пассажирском сидении, ее зажало в раскуроченном авто.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник утром, 5 июня, в Одесской области маршрутка столкнулась и грузовым микроавтобусов. В результате аварии погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров автобуса. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.