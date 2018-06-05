Режиссера Леонида Кантера нашли застреленным

Поздно вечером, четвертого июня, на хуторе Обирок Борзнянского района Черниговщины нашли застреленным режиссера и путешественника 36-летнего Леонида Кантера. Об этом сообщает местная полиция.
Известно, что рядом с телом полиция обнаружила огнестрельное оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщило местное издание Высокий вал, украинский режиссер совершил суицид.
По словам сотрудников полиции, у Леонида Кантера было огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка.
Сейчас оружие и тело режиссера и оружие направлены на экспертизу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года 33 военных покончили жизнь самоубийством в зоне ведения боевых действий на востоке Украины. Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований.