14:29 05.06.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Режиссера Леонида Кантера нашли застреленным

Поздно вечером, четвертого июня, на хуторе Обирок Борзнянского района Черниговщины нашли застреленным режиссера и путешественника 36-летнего Леонида Кантера. Об этом сообщает местная полиция.

Режиссера Леонида Кантера нашли застреленным

Известно, что рядом с телом полиция обнаружила огнестрельное оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщило местное издание Высокий вал, украинский режиссер совершил суицид.

По словам сотрудников полиции, у Леонида Кантера было огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка.

Сейчас оружие и тело режиссера и оружие направлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года 33 военных покончили жизнь самоубийством в зоне ведения боевых действий на востоке Украины. Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований.


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