Режиссера Леонида Кантера нашли застреленным

Известно, что рядом с телом полиция обнаружила огнестрельное оружие. Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщило местное издание Высокий вал, украинский режиссер совершил суицид.

По словам сотрудников полиции, у Леонида Кантера было огнестрельное ранение в челюсть. Рядом с ним был найден автомат и предсмертная записка.

Сейчас оружие и тело режиссера и оружие направлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года 33 военных покончили жизнь самоубийством в зоне ведения боевых действий на востоке Украины. Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований.