Распространения продуктов горения в сторону Киева из-за пожара в Чернобыле не наблюдается - ФОТО

Ветер на месте пожара юго-восточный, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.Об этом во вторник, 5 июня, сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, сейчас в Киеве радиационный фон составляет 11 микрорентген в час тогда как безопасный уровень - до 30 мкР/час, в Чернобыле - 24.1 мкР/ч - безопасный уровень - до 50 мкР/ч, на промплощадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч - безопасный уровень - до 140 мкР/ч.

Сейчас на месте происшествия работает авиация ГосЧС. Это два самолета АН-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на шесть часов вечера, авиацией совершено десять сбросов воды, а это 41,5 тонн. Также к тушению привлечены 29 единиц техники и 126 человек, - написал Чечеткин в своей странице в социальной сети.

В ГосЧС также рассказали, что в районе Чернобыле произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив. На данные момент огонь распространился на площадь в десять гектаров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около десяти часов утра вторника, 5 июня, произошел пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области.