Пользователи Сети жалуются на глобальный сбой в работе Instagram

Об этом свидетельствуют сведения из сайта Downdetector.

Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты. В свою очередь еще 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах. При этом, остальные 10% наблюдают сбои в работе сайта сервиса.

Соответствующие проблемы в работе Instagram наблюдаются у жителей США, Европы, центре России, Южного и Уральского федеральных округов. Кроме того, на неполадки Сети жалуются также пользователи из Дального Востока и Японии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания Facebook за последние десять лет предоставляла доступ к данным пользователей 60 производителям мобильных телефонов.