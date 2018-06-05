14:58 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник - ФОТО

Украинские военные сбили российский беспилотник вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник - ФОТО

Сообщается, что военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".  Таким образом, сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия российских военных на востоке Украины.

Согласно недавно полученным сведениям, сейчас в Объединенных силах повышен уровень боевой готовности и способность систем противовоздушной обороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецкий город Графенвер прибыли украинские модели танков Т-84 с целью участия в международных соревнованиях Tank Challenge-2018 "Сильная Европа 2018".


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