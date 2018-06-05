На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник - ФОТО

Сообщается, что военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Таким образом, сотрудники СБУ задокументировали новые факты участия российских военных на востоке Украины.

Согласно недавно полученным сведениям, сейчас в Объединенных силах повышен уровень боевой готовности и способность систем противовоздушной обороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецкий город Графенвер прибыли украинские модели танков Т-84 с целью участия в международных соревнованиях Tank Challenge-2018 "Сильная Европа 2018".