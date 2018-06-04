Возле киевского метро случился пожар - ФОТО

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцами были вызваны спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вскоре после возгорания прибыли на место происшествия. Меньше, чем за полчаса, пожар был ликвидирован.

Установлено, что огонь вспыхнул в торговом киоске. Территориальная площадь возгорания составляла три квадратных метра. По информации спасателей, пожар был небольшого уровня.

Информация о пострадавших устанавливается.

В службе отметили, что до этого от СМИ поступала информация о воспламенении МАФов около метро "Дворец Украина", но эти данные не соответствует действительности.

Уточняется, что в кафе "Kartofan" произошло расплавление активной зоны фритюрницы с распространением открытого огня и продуктов горения за пределы киоска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спасатели продолжают тушить пожар на городской свалке в городе Лубны Полтавской области.