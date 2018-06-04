17:15 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове иностранец пострадал от обрушившейся части фасада

Сегодня днем, четвертого июня текущего 2018 года, во Львове, часть фасада неожиданно обрушилась на голову гражданина Азербайджана.

Во Львове иностранец пострадал от обрушившейся части фасада

Об этом сообщают местные СМИ.

Во Львове, на углу улицы Галицкой и площади Рынок было расположено старое здание в запущенном состоянии. В то время, когда часть фасада дома обрушилась и стала падать, внизу по тротуару проходил иностранец. В результате часть строения упала не его голову.

Как выяснили, пострадал 27-летний азербайджанец из города Баку. Мужчина был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение каретой скорой помощи. 

Его доставили во Львовский областной центр экстренной медицины, где сообщили, что он получил ушиб затылка. Медики в скором времени отпустили его домой. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания. 


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