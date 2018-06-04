Во Львове иностранец пострадал от обрушившейся части фасада

Об этом сообщают местные СМИ.

Во Львове, на углу улицы Галицкой и площади Рынок было расположено старое здание в запущенном состоянии. В то время, когда часть фасада дома обрушилась и стала падать, внизу по тротуару проходил иностранец. В результате часть строения упала не его голову.

Как выяснили, пострадал 27-летний азербайджанец из города Баку. Мужчина был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение каретой скорой помощи.

Его доставили во Львовский областной центр экстренной медицины, где сообщили, что он получил ушиб затылка. Медики в скором времени отпустили его домой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре столицы на улице Ярославов Вал частично обрушился верхний фасад жилого здания.