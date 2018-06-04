02:00 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Шепетовке автобус с пассажирами слетел в кювет

В городе Шепетовка Хмельницкой области в воскресенье, 3 июля, маршрутный автобус съехал в кювет.

В Шепетовке автобус с пассажирами слетел в кювет

К счастью, пострадавших в результате аварии нет. Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, по предварительной информации, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем.

В результате он допустил съезд транспортного средства с моста и опрокидывание в кювет.

На момент аварии в салоне автобуса было четверо пассажиров. Никто из них не пострадал. Водителю медики "скорой помощи" оказали медицинскую помощь, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний ребенок - житель поселка Черемошное Житомирского района.


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