В Одессе водитель разбил семь автомобилей - ФОТО

Сегодня утром, 4 июня, в Суворовском районе Одессы неизвесный мужчина угораздил разбить семь припаркованных автомобилей. С места происшествия виновник скрылся.
Об этом сообщает местное издание Думская.
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в 4 часа утра на пересечении улиц Сахарова и Марсельской. В настоящее время мотивы неустановленого лихача неизвестны.
"С места происшествия виновник скрылся вместе с автомобилем", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что водитель предположительно ехал на Toyota Camry. Однако, как оказалось, в результате наезда пострадало транспортных средств еще шесть. Большинство разбитых автомобилей не подлежат восстановлению.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.