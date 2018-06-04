В Одессе водитель разбил семь автомобилей - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в 4 часа утра на пересечении улиц Сахарова и Марсельской. В настоящее время мотивы неустановленого лихача неизвестны.

"С места происшествия виновник скрылся вместе с автомобилем", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что водитель предположительно ехал на Toyota Camry. Однако, как оказалось, в результате наезда пострадало транспортных средств еще шесть. Большинство разбитых автомобилей не подлежат восстановлению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.