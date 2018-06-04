13:40 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе водитель разбил семь автомобилей - ФОТО

Сегодня утром, 4 июня, в Суворовском районе Одессы неизвесный мужчина угораздил разбить семь припаркованных автомобилей. С места происшествия виновник скрылся.

В Одессе водитель разбил семь автомобилей - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в 4 часа утра на пересечении улиц Сахарова и Марсельской. В настоящее время мотивы неустановленого лихача неизвестны.

"С места происшествия виновник скрылся вместе с автомобилем", – говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что водитель предположительно ехал на Toyota Camry. Однако, как оказалось, в результате наезда пострадало транспортных средств еще шесть. Большинство разбитых автомобилей не подлежат восстановлению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.


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