В Одессе автомобиль сбил ребенка, водителя задержали

Тут иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок 2015 года рождения скончался. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой, в коме госпитализировали в больницу.

Как сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальность полиции Одесской области, женщину, которая управляла автомобилем, задержали.

При этом за рулем автомобиля находилась 68-летняя женщина. Она задержана в порядке соответствующей статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в Новосанжирском районе под колеса поезда попали 19-летний парень и 17-летняя девушка.