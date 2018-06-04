22:59 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195901:Polishuk

В Николаеве две легковушки столкнулись с грузовиком, пострадал водитель - ФОТО

В Николаеве в понедельник, 4 июня, грузовик DAF по неизвестным причинам столкнулся с электромобиль Tesla и легковым автомобилем Chery.

В Николаеве две легковушки столкнулись с грузовиком, пострадал водитель - ФОТО

В результате аварии травму получил один из водителей. Как сообщают местные издания, по предварительным данным, водитель Tesla выехала на перекресток с улицы Очаковская на Одесское шоссе, по которому двигались Chery и DAF.

Сначала электромобиль ударил Chery, а потом - грузовик. В результате происшествия скорая помощь увезла в больницу водителя Tesla. Электрокар из-за столкновения получил серьезные механические повреждения в правой передней части.

Также значительные повреждения получил Chery.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 4 июня 2018, по неизвестным пока причинам трамвай совершил наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия вагон наехал на пешехода. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в Новобаварском районе около четырех часов дня на улице Москалевской.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харькове полиция задержала брата Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии В Киеве не рекомендовано купание на трех пляжах Гройсман заверил, что для освобождения Сущенко Украина будет делать все возможное В США пройдут переговоры о выведении Украины из-под действия пошлин на алюминий и сталь
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив