В Николаеве две легковушки столкнулись с грузовиком, пострадал водитель - ФОТО

В результате аварии травму получил один из водителей. Как сообщают местные издания, по предварительным данным, водитель Tesla выехала на перекресток с улицы Очаковская на Одесское шоссе, по которому двигались Chery и DAF.

Сначала электромобиль ударил Chery, а потом - грузовик. В результате происшествия скорая помощь увезла в больницу водителя Tesla. Электрокар из-за столкновения получил серьезные механические повреждения в правой передней части.

Также значительные повреждения получил Chery.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 4 июня 2018, по неизвестным пока причинам трамвай совершил наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия вагон наехал на пешехода. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в Новобаварском районе около четырех часов дня на улице Москалевской.