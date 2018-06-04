10:57 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области в авто нашли застреленного мужчину

В селе Гореничи Киевской области ночью в автомобиле Range Rover местные жители нашли тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.

В Киевской области в авто нашли застреленного мужчину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам сотрудников правоохранительных органов, тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, а также криминалистическая лаборатория и кинологи.

Напоследок стражи порядка добавили, что сейчас они опрашивают свидетелей инцидента. Кроме того, выясняют все обстоятельства преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле дома Порошенка застрелился спецназовец.


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