14:39 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове возле гаража нашли коробку с гранатами - ФОТО

В Харькове на улице Академика Проскуры местный жител заметил коробку с боеприпасами, в том числе и с гранатами.

В Харькове возле гаража нашли коробку с гранатами - ФОТО

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.  

Как отмечается, мужчина в возрасте 38-лет обнаружил подозрительную коробку, после чего решил сообщить о своей находке в полицию. Так, спустя некоторое время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

При осмотре в коробке были обнаружены патроны, две гранаты, два взрывателя типа УЗРГМ, взрыватель типа УДО и два взрывателя к минометным минам.

В настоящее время все изъятое направлено на исследование, чтобы устанавить происхождение и принадлежность боеприпасов. Также сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве мужчина пошел в магазин с гранатами.


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