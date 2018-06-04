В Гватемале произошло извержение вулкана, погибли 25 человек

В результате стихийного бедствия уже погибли 25 человек, еще 20 ранены. Как сообщила гватемальская служба по снижению последствий стихийных бедствий, нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы.

Пепел выпал в семи муниципалитетах страны. Местные власти уже эвакуированы 653 человека во временные убежища. Больше всего от извержения вулкана пострадала деревня Родео.

Тут потоки лавы текли по улицам населенного пункта, когда спасатели прибыли на помощь местным жителям. Есть пострадавшие, люди с ожогами и погибшие, - сообщил представитель службы по стихийным бедствиям.

Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Некоторые СМИ сообщили о десятках пропавших без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае в восточной части острова Гавайи из-за извержения в район вулкана Килауэа были разрушены 26 домов, они были уничтожены потоками лавы.