В Германии толпа агрессивно настроенной молодежи напала на полицейских, 80 человек задержаны

В результате инцидента полиция задержала 80 человек. Как сообщает Deutsche Welle, группа людей напала на правоохранителей в парке, где проводился крупнейший местный музыкальный фестиваль.

По информации полиции, в нападении приняли участие около ста человек. Они швыряли в полицию бутылки и камни. Большинство из них - молодые мужчины, как немцы, так и иностранцы, однако есть и несколько женщин, - пояснили в полиции, добавив, что во время устроенных толпой беспорядков 15 полицейских получили ранения.

Предположительно, в нападении принимала участие не одна большая группа, а несколько мелких, которые присоединялись к драке "за компанию". Также отмечается, что многие задержанные пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Никакой политической или любой другой мотивации в нападении не обнаружено, - заверили полицейские.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, сегодня днем полиция была вынуждена открыть огонь в Берлинском кафедральном соборе.