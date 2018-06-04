В Днепре произошла авария, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановкеи.

Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda произошло 4 июня около 13.00 на ул. Набережная Победы в районе ж/м Победа-2.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Суворовском районе Одессы неизвесный мужчина в ходе ДТП разбил семь припаркованных автомобилей.