17:30 04.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре произошла авария, есть погибший - ФОТО

В одном из районов Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое попали в больницу.

В Днепре произошла авария, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановкеи.

Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda произошло 4 июня около 13.00 на ул. Набережная Победы в районе ж/м Победа-2.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Суворовском районе Одессы неизвесный мужчина в ходе ДТП разбил семь припаркованных автомобилей.


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