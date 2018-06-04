Стали известны подробности убийства под Киевом

Как выяснилось, застреленный мужчина в автомобиле являлся водителем вице-президента Федерации бокса Киева Александр Лищенко. Известно, что во время стрельбы руководитель находился в транспортном средстве, однако услышав услышав неладное, сбежал в лесопосадку и тем самым спас себе жизнь.

"Вице-президент возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи. Сейчас в его доме проводится обыск" - отметили сотрудники правоохранительных органов.

Вместе с тем полицейские подчеркнули, что авто Range Rover выпустили более 20 пуль. Однако, пока не установлен тип оружия, из которого стреляли, назначены экспертизы, открыто уголовное производство.

Стоит добавить, что сам Лищенко уже длительное время является "криминальным авторитетом", известным как "Лича".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Гореничи Киевской области ночью в автомобиле Range Rover местные жители нашли тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.