Под Одессой из-за смертельной аварии перекрыли трассу – ФОТО

Отмечается, что в ходе аварии погибла 4-летняя девочка, также в тяжелом состоянии в больнице находится 20-летняя девушка.

Известно, что участок дороги, где произошло происшествие опасный, а светофор работает только в режиме мигающего жёлтого.

В данный момент на месте инцидента, с протестом на улицы вышли люди, которые трубуют установить светофор. Ведь, люди переходят дорогу туда-сюда в не назначенном месте, водители разворачиваются и объезжают этот участок дороги.

На место трагедии люди принесли игрушки и цветы. За порядком следят правоохранители.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Одессе произошл трагическая авария. Тут иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок 2015 года рождения скончался. Его мать с закрытой черепно-мозговой травмой, в коме госпитализировали в больницу.